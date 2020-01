CENTROCAMPO, Castrovilli non basta: poca qualità

L'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si concentra anche sul centrocampo della Fiorentina. "Castrovilli non basta" è il titolo scelto dal quotidiano per spiegare come Gaetano Castrovilli sia l'unica nota lieta della squadra lasciata in eredità da Montella. Il rendimento di Erick Pulgar è calato, con tanto di vicenda giudiziaria in Cile che grava forse sulla sua tenuta mentale, e Milan Badelj è stato messo in panchina in favore di Marco Benassi dal nuovo allenatore Iachini. Con Szymon Zurkowski che ha raccolto appena una manciata di minuti, e Bryan Dabo e Sebastian Cristoforo già partiti per altre destinazioni, un pensiero va al mercato. In tal senso i viola proseguono il pressing su Alfred Duncan.