CELLINO, UEFA arrogante. Lotito? Pensa allo scudetto

"Mi dica la verità, mi sta prendendo in giro? O stanno prendendo in giro anche lei... Cos'è, un pesce d'aprile?". Così inizia l'intervista realizzata da La Gazzetta dello Sport al presidente del Brescia Massimo Cellino in merito alle linee guida arrivate dall'UEFA per riprendere ad allenarsi ad aprile e tornare a giocare a maggio. "La mia linea è che il campionato non possa riprendere, per una lunga serie di ragioni. In particolare per il rispetto della salute e la salvezza del sistema calcio. Dopo aver perso questa stagione, rovineremo anche la prossima che invece sarà decisiva per ripartire".

Le direttive dell'UEFA?

"Sono degli arroganti e irresponsabili: pensano solo ai loro interessi economici e alle Coppe. Ma sul campionato italiano decide l'Italia e non l'UEFA, che se vuole fare qualcosa di utile può mandare a Brescia bombole di ossigeno e respiratori".

Io ho interesse a non ripartire per salvarmi?

"Me l'ha urlato Lotito l'altro giorno. Da che pulpito, lui che fa fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto. A me di retrocedere non frega nulla: finora ce lo siamo meritato e anche io ho le mie colpe".