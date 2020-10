CASTRO, Inizia la riconquista della maglia azzurra

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, nella gara contro l'Udinese Gaetano Castrovilli si è dimostrato il migliore in campo. Il giocatore ha segnato 4 volte in 5 partite, risolvendo il suo problema più grande dell'anno scorso, il gol. Durante la gara contro i bianconeri, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha assistito alle prodezze del giovane talento, il quale ha segnato un gol da cineteca valido per il momentaneo 3-1. Quale modo migliore, scrive il quotidiano, per riprendersi la maglia azzurra dopo aver lasciato Coverciano per infortunio.