Cappellini suggerisce: "Fiorentina, il Cagliari come il Real al Bernabeu"

Stefano Cappellini sulle pagine dell'edizione di Firenze di Repubblica parla della partita di domani della Fiorentina contro il Cagliari, segnalando come partire con l'idea di giocarci tutto in Sardegna non è il modo migliore per inziare. "I precedenti non portano bene, e se siete troppo giovani per sapere di cosa stiamo parlando, fatevelo raccontare da qualcuno che c’era o fate uno squillo a Ciccio Graziani. Allora diciamo che ci giochiamo tanto, ma è solo un modo per ridire tutto. Perché, se la Fiorentina perde, può fare con le mani ciao ciao alle coppe europee del prossimo anno, compresa la nostra amata e odiata Conference. Ma anche un pareggio complica molto le cose quando hai davanti cinque squadre da acciuffare e dietro una come il Milan che in teoria potrebbe pure vincerle tutte da qui alla fine".

Poi conclude: "Bisogna sfatare il tabù delle “piccole” con ogni mezzo e se i ragazzi hanno bisogno di affrontare le big per funzionare, Palladino le provi tutte: li convinca che il Cagliari è il City o il Real e ricordi loro che al Casteddu Bernabeu c’è un solo risultato utile".