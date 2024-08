CAPELLO, Viola ambiziosa. È il momento di alzare la coppa

FirenzeViola.it

Questa sera riparte il percorso europeo delle squadre italiane con la Fiorentina che sfiderà l'Akademia Puskas nella gara di andata dell'ultimo turno preliminare di Conference League. Proprio il percorso in Europa delle formazioni italiane è stato analizzato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport da Fabio Capello. L'allenatore friulano si è espresso così sulla Fiorentina di Palladino: "La Fiorentina è la prima a scendere in campo in Conference: in estate è stata ambiziosa negli acquisti, vedi Gudmundsson, e dopo due finali è arrivato il momento di alzare la coppa. Si può fare".