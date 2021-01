CAPELLO, Vi dico il problema della Fiorentina

Intervistato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, Fabio Capello ha parlato anche delle difficoltà di Bologna e Fiorentina: "Il vero problema dei tecnici è far capire ai giocatori di club così importanti che si sta giocando per la salvezza. Non basta dire “siamo il Bologna” o “siamo la Fiorentina” per venirne fuori: bisogna lottare con umiltà". Poi aggiunge: "Il nostro calcio, tranne rare eccezioni, va più piano. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Ribery ancora sanno esaltarsi grazie a un ritmo meno intenso".