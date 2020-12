CALLEJON, Vuole regalare il suo assist numero 100

Il Corriere dello Sport evidenzia come José Maria Callejon sia fermo a quota 99 assist in carriera: lo spagnolo ora vuol fare cifra tonda per dimostrare chi è il giocatore ammirato a Napoli. Non quello che a Firenze, finora, fra tre partite fuori ruolo, una condizione fisica altalenante e pure il Covid ha fatto vedere ben poco. Per lui solo 190' in A, con zero reti e zero assist. Un lampo invece in Coppa Italia col Padova, il 28 ottobre. Al Genoa l'esterno ha già fatto male nel 2018, servendo un assist decisivo ad Albiol, ma anche nel 2014 siglando il primo gol della sfida poi vinta dal suo Napoli per 2-1. Anzi, si può dire che in 12 occasioni Callejon coi Grifoni non ha mai perso. L'occasione è di quelle prelibate.