CALAFIORI, Niente lesioni ma resta in dubbio per i viola

Come evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il ginocchio destro di Riccardo Calafiori, costretto ad uscire dal campo prima del triplice fischio, non ha riportato lesioni, nè distorsioni. Gli accertamenti di ieri lo hanno confermato. Si è trattato solo di una botta e sul suo pronto recupero, all'interno del Bologna, si respira ottimismo.

Oggi la condizione di Calafiori verrà valutata di nuovo per capire le sensazioni del giocatore e se potrà subito rientrare in gruppo nell'allenamento di rifinitura, che servirà all'allenatore rossoblù a scegliere i convocati e a fare le prove di formazione per la sfida contro la Fiorentina. Se Riccardo non dovesse essere al meglio della condizione nemmeno oggi ecco che il suo posto al centro della difesa potrebbe prenderlo Lucumi.