CAG-ACF, Senza protocollo non si sarebbe giocato

Quattro partite dell’ultimo turno di campionato non si sarebbero potute giocare senza il nuovo protocollo varato dalla Lega Serie A. Lo scrive repubblica.it, che evidenzia come l’intervento - arrivato in extremis - abbia “salvato” Inter-Venezia, Lazio-Atalanta, Cagliari-Fiorentina e Napoli-Salernitana. Senza le nuove regole, quasi sicuramente si sarebbero scontrate con un’ordinanza della Asl. Come accaduto nel passato, creando non pochi problemi organizzativi all’organizzazione della Serie A.