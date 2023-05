CABRAL, Sulle sue spalle: guiderà lui la rimonta

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere Fiorentino Arthur Cabral è recuperato, dopo la paura dei giorni scorsi. La conferma è arrivata ieri, alla ripresa degli allenamenti. Il brasiliano infatti, ha lavorato in gruppo e domani, quindi, guiderà la Fiorentina a caccia della rimonta. Del resto, questa è la sua competizione. Fino a oggi sono 7 i gol (in 12 presenze) e l’ultimo, appunto, l’ha segnato proprio nella sfida di andata. Italiano ha voluto ricordare al gruppo che solo remando tutti dalla stessa parte si può dar corpo ai sogni ribadendo, se mai ce ne fosse stato bisogno, che non era questo il momento per lasciarsi andare. Al contrario. Questi sono i giorni in cui ogni singolo giocatore deve trovare dentro se stesso la forza per insistere e da par suo, l’allenatore, non è certo disposto a far sconti. L’obiettivo adesso, è presentarsi al St. Jacob-Park con la stessa determinazione che ha quasi sempre contraddistinto le trasferte europee. Fino ad oggi infatti tra playoff, girone e turni ad eliminazione diretta, i viola hanno giocato sette gare lontano dal Franchi raccogliendo cinque vittorie (serie di successi ancora aperta), un pareggio (col Twente) ed una sola sconfitta, in Turchia contro il Basaksehir. Da quel giorno, appunto, solo gioie: 0-3 agli Heart of Midlothian, 0-3 all’RFS Riga, 0-4 al Braga, 1-4 al Sivasspor e 1-4 al Lech Poznan. Un pokerissimo di goleade che, considerando che stavolta basterebbe vincere con due gol di scarto per prendersi la finale, porta con sé una buona e giustificata dose di ottimismo. Certo, sarà fondamentale il contributo dei giocatori più importanti: Nico Gonzalez, Bonaventura, Cabral, Amrabat, Dodò. Sono loro, per qualità, esperienza e personalità a doversi caricare i compagni sulle spalle, e avergli concesso un turno di riposo totale o parziale in campionato mirava proprio a tirarli a lucido per il match col Basilea.