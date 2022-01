CABRAL, King Arthur pronto per il dopo Vlahovic

In casa Fiorentina si prova a voltare pagina dopo l'addio di Dusan Vlahovic: il sostituto sarà Arthur Cabral, centravanti brasiliano proveniente dal Basilea che oggi viene presentato in un articolo del Corriere dello Sport: 27 reti in 31 gare in questa stagione in Sivzzera, adesso per il classe '98 il salto in un campionato più competitivo. L'operazione costerà ai viola 16 milioni di euro per il cartellino ed un ingaggio di 1,7 milioni netti a stagione.

Oggi saranno svolte le ultime formalità e già nella mattinata potrebbe arrivare l'annuncio da parte del club viola. "King Arthur", soprannome che i tifosi del Basilea gli hanno affibiato e che si è già diffuso tra i supporters fiorentini, è pronto per misurarsi per questa nuova avventura. Una sfida anche per la Fiorentina, che osservava il brasiliano da tempo e che, riporta il Corriere, era rimasta stupita quando il dt del club, Nicolas Burdisso, era andato a vedere una partita che il suo Basilea aveva vinto contro l'Hammarby, gara nella quale Cabral aveva segnato una tripletta.