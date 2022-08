C. SPORT, Dubbio Italiano: Jovic di nuovo titolare?

Luka Jovic ha subito timbrato alla prima ufficiale con la maglia della Fiorentina. Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, ne analizza la buona prestazione con la Cremonese e parla della possibilità che sia confermato dal primo minuto anche per l'andata dei playoff di Conference contro il Twente. Il serbo, che in una dichiarazione fatta qualche settimana fa ha puntato ai trenta gol stagionali ,si è sbloccato tornando al gol dopo otto mesi (l'ultimo col Real Madrid a dicembre scorso), e Vincenzo Italiano potrebbe sfruttare l'entusiasmo dato dal ritorno alla rete per riproporlo titolare anche domani, con Cabral che si accomoderebbe di nuovo in panchina.