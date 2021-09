C.FIESOLE, Tornano gli ultras: da ottobre allo stadio

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla della possibilità che il tifo organizzato della Fiorentina possa presto tornare allo stadio, sia in casa che in trasferta, dopo che gli ultras per scelta hanno decido di disertare le partite a causa delle limitazioni di pubblico. Secondo il quotidiano, presto torneranno anche i gruppi della curva Fiesole. Di fronte a una possibile riapertura all’ 80 per cento in programma già dopo la sosta di ottobre gli ultras sono pronti a riprendere il loro posto per caricare ancora di più l’ambiente e dimostrare il proprio supporto a una squadra che sta sudando la maglia dopo tanto tempo.