C. DELLO SPORT, Con la Lazio tocca a Cabral?

Somiglia a Vlahovic ed è capace di far gol in tutti i modi. Sono due delle caratteristiche di Arthur Cabral, pronto a fare il suo esordio in serie A Oggi contro la Lazio allo stadio Artemio Franchi inizia la sua esperienza nel campionato italiano che lui spera di conquistare fin da subito. Negli allenamenti dimostra di avere una voglia matta, è entrato nello spogliatoio con la convinzione di chi non vuol far rimpiangere Dusan Vlahovic e vorrebbe dare il massimo già dai primi istanti per rendere felici i tifosi della Fiorentina. Ha un compito durissimo, ma non ne è spaventato. Non teme i confronti e nemmeno la concorrenza. In pochi giorni potrebbe aver già superato Piatek per una maglia dal primo minuto questa sera e comunque sia ha già vinto da questo punto di vista perché è riuscito a bruciare le tappe, considerando che è arrivato in città da appena una settimana.

Se ci sarà una vera incoronazione già contro la Lazio, lo potrà dire soltanto il campo ma nel frattempo il centravanti brasiliano, classe 98, è sicuramente pronto a spiccare il volo. La Fiorentina potrebbe perfino diventare la sua autostrada verso la Seleçao, magari già dal prossimo Mondiale in Qatar La casacca del Brasile è il suo grande sogno e se segnasse quanto in Svizzera, sarebbe quasi una certezza perché nel Basilea, soltanto nella stagione in corso, prima di trasferirsi in viola, aveva segnato 27 volte in 31 partite Adesso con la sua maglia viola numero 9 dall'alto valore simbolico, è pronto a iniziare la nuova avventura in Italia. Vorrebbe scrivere il suo nome nella storia del club, come ha detto nel giorno della presentazione, e stasera può iniziare a mettere il primo tassello.