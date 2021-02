C. DELLO SPORT, A Vlahovic occorre l'aiuto di Kokorin

Anche il Corriere dello Sport, stamani, si concentra sulla grande necessità di gol in casa Fiorentina. 21 gol sono pochi e, tra le altre cose, Vlahovic ha segnato sinora solo un gol nelle ultime cinque partita, Coppa Italia compresa. Il quotidiano specifica che non si possono scaricare tutte le colpe sul ragazzo, che comunque si sta formando come uomo e calciatore. Potrebbe essere provvidenziale, sotto questo aspetto, l'aiuto di Kokorin, finora spaesato, e di Kouamè, che dovrà far di tutto per diventare la risorsa finora non pervenuta.