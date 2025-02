Buone e cattive notizie dall'infermeria: Gudmundsson torna a disposizione, Adli non ancora

La Nazione fa il punto sugli acciaccati in casa Fiorentina. La brutta notizia - si legge - è che Adli alla fine non ha recuperato dal problema alla caviglia che lo ha mandato al tappeto a inizio della scorsa settimana, mentre la buona è che Gudmundsson è partito ieri alla volta di Milano e sarà con tutta probabilità titolare nell’undici che questa sera affronterà per la seconda volta l’Inter nel giro di appena cinque giorni. L’attacco febbrile che aveva messo ko l’islandese nel recupero di giovedì è solo acqua passata e dunque il numero 10 sarà di nuovo in campo nella speranza di riannodare il filo là dove si era interrotto, ovvero dal gol del momentaneo 2-0 messo a segno nella vittoria sul Genoa di poche settimane fa.

Per il resto ancora out Mari (che deve risolvere una grana muscolare) e lo squalificato Comuzzo e dentro per la prima volta i nuovi arrivati, da Ndour a Zaniolo passando per Fagioli.