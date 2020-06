BRESCIA, Cellino licenzierà Balo per giusta causa

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha dato mandato al suo legale di far partire il ricorso per la risoluzione per giusta causa destinato a Mario Balotelli. Una giusta causa che, secondo la società, si concretizzerebbe in assenze immotivate da alcuni allenamenti di fine maggio e dall’atteggiamento negligente avuto durante il primo periodo di lavoro da svolgere in casa attraverso la piattaforma online tra marzo e aprile scorsi. Ecco quindi l’atto concreto anticipato dallo stesso presidente del Brescia con la missiva che a metà settimana aveva inviato all’attaccante per rispondere alla richiesta di reintegro in rosa. La storia tra Mario e Cellino finisce così in tribunale dove saranno i giudici a valutare se la ragione sia dalla parte del numero 45 o del presidente che l’estate scorsa aveva scommesso su di lui appena riportato il club in Serie A.