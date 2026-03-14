Braschi, un esordio da... 10 mila euro. Scattato il primo bonus nel contratto
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L'esordio con la maglia della Fiorentina di Riccardo Braschi non è stato importante soltanto dal punto di vista emotivo, per un calciatore cresciuto con il viola nel cuore e con il sogno di vivere un momento come quello contro il Rakow, ma è stato gratificante anche dal punto di vista economico: come riporta La Nazione infatti, l'esordio del classe 2006 ha fatto scattare il bonus da 10mila euro presente nel contratto firmato con la Fiorentina nei mesi scorsi. Alla seconda presenza in prima squadra sarà un bonus ancora più sostanzioso da 30mila euro.
Cifre importanti per il giocatore più pagato di tutta la Primavera, con un contratto fino al 2027 con opzione per 2 anni salito a 55mila euro l'anno scorso.
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