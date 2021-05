BONAVENTURA, Ritrova Sinisa e la 2ª vittima preferita

Giacomo Jack Bonaventura contro il Bologna ritroverà quel Sinisa Mihajlovic con cui a Milano ha vissuto una stagione non indimenticabile per il Milan, ma chiusa da Bonaventura con il record personale di 6 gol segnati e 11 assist serviti in 33 gare. Lo sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, che aggiunge come il Bologna sia la seconda vittima preferita del centrocampista, con 4 gol realizzati in carriera contro i rossoblu. Domani vuole rimpinguare questo bottino.