BONAVENTURA, In attesa del rinnovo, Jack si è operato

Anche il Corriere Fiorentino riporta ottimismo per il possibile rinnovo di Giacomo Bonaventura.

A differenza di quanto sta succedendo per Gaetano Castrovilli, l'altro calciatore in scadenza al 30 giugno e indiziato a separarsi dalla Fiorentina anche a causa delle richieste delle (la Fiorentina mette sul piatto un ingaggio pieno di bonus ma con una parte fissa molto più bassa rispetto ai quasi 2 milioni dell’accordo attuale) , 'Jack' è considerato ancora una pedina importante per la rosa di Palladino e le due parti (società e entourage del centrocampista). Al faccia a faccia con la dirigenza oltre a Enzo Raiola (il procuratore) potrebbe partecipare il giocatore stesso che tra l’altro una decina di giorni fa si è sottoposto a un piccolo intervento al naso e che a ora si trova sempre in città.