BIRAGHI, Non più centrale. In uscita a gennaio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In questo periodo d'oro per la Fiorentina, uno dei giocatori che, curiosamente, a livello personale sta vivendo un momento difficile è il capitano Cristiano Biraghi. L'ex Inter, in viola da più di sette anni (con in mezzo un ritorno in nerazzurro) e con 265 gare con la maglia della Fiorentina, non è più al centro del progetto e, a 32 anni, in vista di gennaio sta iniziando a guardarsi intorno. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, se fino al secondo tempo della sfida interna contro la Lazio, la formazione di Palladino sembrava non poter prescindere dal suo capitano, da lì in poi tutto è cambiato. Il tecnico campano ha rivoluzionato la sua squadra, cambiando modulo e sostituendo il suo numero 3. Una volta uscito, Biraghi non è praticamente più rientrato in campo. Solo 25 minuti, da allora, in campionato, qualche spezzone di gara, per giunta spesso in posizioni diverse da quella del terzino sinistro.

Biraghi si sta giocando le sue carte in Conference League ma, dopo essere stato una figura di riferimento negli ultimi tre anni, adesso sta vivendo il periodo più cupo da quando è in Toscana. Eppure a livello umano nulla sembra essersi rotto e il capitano viola sta dimostrando sempre grande professionalità. Il suo legame con Firenze rimane saldo però, come ribadito dal suo agente Mario Giuffredi, a gennaio il numero 3 farà le sue valutazioni. In programma ci sarà anche un incontro con la dirigenza per decidere cosa fare del futuro del terzino ex Inter che, tra l'altro, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.