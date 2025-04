Beltran segna un gol ogni 400'. Ma il dato sui colpi di testa è particolare

Oltre ai tre punti, dalla Sardegna la Fiorentina si è portata dietro un Lucas Beltran ritrovato davanti alla porta. L'edizione di Firenze di Repubblica sottolinea come la metà dei gol del vikingo con la maglia della Fiorentina sono arrivati con un colpo di testa, un dato curioso se si considera il fatto che l'ex River non fa dello strapotere fisico la sua cifra calcistica. Le ultime tre reti sono arrivate tutte con uno stacco di testa, prima di Cagliari con il Panathinaikos e con la Lazio. . Sono addirittura 41 le presenze stagionali, il problema resta semmai quello legato ai numeri: appena 6 i centri calcolando tutte le competizioni, servono quasi 400 minuti per vedere l’argentino gonfiare la rete.

Statistica da migliorare possibilmente già da oggi. Guai a sbagliarle per non salutare gli obiettivi stagionali in campionato. Oggi toccherà ancora a Beltran fare il Kean. Bella prova di maturità.