BELTRAN, Gol che fanno sorridere anche il River

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sei reti nelle ultime nove da titolare in Serie A: Lucas Beltran sembra essersi finalmente sbloccato in campionato. Lo racconta anche il Corriere dello Sport - Stadio, che analizza il momento del numero nove della Fiorentina anche in base all'investimento fatto in estate. Sei mesi fa la Viola ha acquistato il Vichingo dal River Plate per 12,5 milioni più altri 12,5 milioni di bonus legati ad alcune condizioni

La prima di queste condizioni potrebbe scattare a breve e riguarda le reti segnate: a 10 in totale la Fiorentina dovrà girare un altro conguaglio al River. Un traguardo vicino visto che, in totale tra campionato e coppe, Beltran è a quota 8. Le altre condizioni, scrive il Corriere, sono legate a minutaggio e traguardi di squadra (ad esempio una è fissata all'approdo in Europa League