BELTRAN, Contro la Salernitana un esame decisivo

L’edizione odierna de La Nazione sottolineando come il ritorno alle zone più alte di classifica passano inderogabilmente dalla vittoria al Franchi contro la Salernitana, ultima della graduatoria. Un appuntamento, comunque, che non sarà assolutamente una passeggiata perché dall’arrivo di Inzaghi la squadra ha mandato segnali di ripresa, soprattutto a livello caratteriale.

La Fiorentina perciò dovrà mostrare la sua miglior versione, specialmente per quanto riguarda il reparto dei terminali offensivi, con Beltran che contro il Genk è stato messo in una posizione “semi-nuova” e con Nzola che era stato bacchettato pubblicamente. L’argentino contro la Salernitana avrà una delle ultime chance, un esame decisivo per prendersi l’attacco sulle spalle e mostrare le sue doti di realizzatore. È anche grazie a lui che la Fiorentina oggi può tornare sul treno che porta in Europa e riaccorciare le distanze dal sogno della Champions.