BELOTTI, C'è la fila: Italia e non solo. Anche i viola

Tuttosport concentra le sue pagine granata soprattutto su Andrea Belotti, concentrato sul Torino che deve essere salvato ma anche su un futuro non così sicuro in granata. Per convincerlo a rinnovare Cairo e Vagnati dovranno presentargli un programma ambizioso: la questione, per il Gallo, oggi è molto più tecnica che economica, e per averlo c'è già la fila. In pole position ci sarebbe il Milan, ma il giocatore in Italia interessa anche alla Fiorentina e all'Inter. Il problema è che la concorrenza arriva pure dall'estero, dato che alcuni tra i migliori club di Premier League e Liga si sarebbero già informati. Non è tutto, visto che alcuni sostenitori granata stanno temendo che, con il contratto in scadenza nel 2022, anche la Juve stia lavorando sotto traccia all'assalto.