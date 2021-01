BARRECA, La Fiorentina valuta se lasciarlo andare

La Gazzetta dello Sport riporta come in casa Fiorentina oltre all'arrivo di Kokorin siano altre le trattative da tenere d'occhio. Una su tutte quella relativa a Kevin Malcuit, in arrivo dal Napoli. Così da sistemare la fascia destra lasciata sguarnita dall'addio di Lirola. Sulla fascia opposta invece - scrive il quotidiano - la Fiorentina sta valutando se confermare o lasciar partire Antonio Barreca, arrivato alla fine della scorsa estate ma fuori dal progetto tattico di Prandelli.