BARONE, Ieri a Milano per chiudere con Brekalo

Come scritto da La Repubblica (Firenze) la Fiorentina è pronta a chiudere per Josip Brekalo, esterno del Wolfsburg che nei giorni scorsi sembrava destinato alla Dinamo Zagabria. Nella giornata di ieri a Milano la dirigenza - il dg Joe Barone era presente in Lega per ribadire le battaglie della società sul tema plusvalenze poco limpide e l’indebitamento di alcuni club - ha rilanciato, arrivando all’accordo decisivo. Brekalo dovrebbe arrivare a titolo definitivo, tornando in Italia dopo l’esperienza al Torino dello scorso anno, chiuso con sette gol e due assist. In questi primi sei mesi al Wolfsburg invece il rendimento del croato parla soltanto di sei presenze, l’ultima da titolare a metà settembre.