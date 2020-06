BALOTELLI, Rottura totale col Brescia: niente viola

Si definirà tutto per vie legali, ma una certezza c'è: Mario Balotelli non giocherà più in questo campionato nella squadra della sua città (dunque non ci sarà alla prima sfida della ripartenza contro la Fiorentina). Lo scrive La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il centravanti non si alleni più in biancazzurro e non si sia presentato, ieri, a Torbole Casaglia. Balotelli vuole far valere i diritti che ritiene di detenere ancora e ha chiesto il reintegro nel gruppo, in caso contrario un risarcimento di 400 milioni; Cellino, che pensa al licenziamento, ha preparato un dossier con gli errori dell'ex Milan e Inter. Insomma è rottura totale tra le parti.