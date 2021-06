AZZURRI, Tutti uniti: Mancini chiede il pass ottavi

"Ma sì, porca puttana, abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene". Esordisce così nel suo corsivo per il Corriere dello Sport il direttore Ivan Zazzaroni, che sottolinea con decisione come nessuno possa vietarci di "continuare ad accompagnare questa Nazionale con accenti tra l'affettuoso, il toccante e l'entusiastico". Gli elementi per guardare con fiducia alla gara di stasera sono molteplici: il tre a zero dell'esordio, i ventotto risultati utili consecutivi, la prolificità di Immobile e la crescita di diversi elementi della rosa azzurra. "Speriamo che Petkovic - conclude Zazzaroni - vada in confusione, consentendo ai nostri di ottenere il passaggio del turno con un anticipo esaltante".