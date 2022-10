ATTACCO VIOLA, Un bottino da retrocessione

Come riportato dal Corriere Fiorentino la Fiorentina ha "un enorme problema". Lo ha detto lunedì sera dopo la partita Vincenzo Italiano ma, soprattutto, lo dicono i numeri. Il riferimento, va da sé, è alla fase offensiva. O meglio. Alla fase realizzativa. I viola infatti producono tantissimo, ma non raccolgono (quasi) nulla. Con 7 reti in 9 partite (media 0,77) quello della Fiorentina è il penultimo attacco della serie A. Soltanto la Sampdoria (5 gol all’attivo) ha fatto peggio. E poi ancora: in classifica marcatori non c’è nessun giocatore viola che abbia segnato più di un gol e questo, invece, è un primato negativo assoluto. In 5 partite su 9 di campionato Jovic e soci tra l’altro hanno chiuso senza segnare e, considerando la Conference, il dato sale a 7 gare su 14 totale. In pratica, in un match su due, la Fiorentina resta a secco. Eppure la squadra di Italiano è sesta per "expected goal" (potenziali reti segnate in base alla pericolosità), quarta per tiri totali (25 solo con la Lazio) ed è prima per cross utili, angoli e possesso palla medio. Il problema è segnare.