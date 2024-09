ATTACCO, Kouame supera Beltran nelle gerarchie

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È arrivato in Italia poco più di dodici mesi fa per un esborso complessivo di 25 milioni: la Fiorentina gli ha dato la numero nove e consegnato l'attacco viola ma, dopo un anno l'investimento per Lucas Beltran non sembra poter dare i frutti sperati. La Gazzetta dello Sport riporta di come, in queste prime settimane di stagione, Raffaele Palladino stia cambiando le proprie gerarchie in attacco: per un Beltran che continua a faticare a trovare posizione e giocate da attaccante vero c'è un Christian Kouame che, senza aver fatto niente di speciale, dopo essere stato un giocatore sempre impiegato da Italiano, sta conquistando anche il suo successore. La rosea riporta infatti come per il nuovo tecnico viola sia in questo momento proprio Kouame la principale alternativa a Moise Kean.

Per Beltran si prefigura un altro avvio di annata complicato: a lui e a Palladino il compito di trovargli finalmente una collocazione tattica ad hoc.