ATTACCO, Fiorentina ed Empoli, numeri a confronto

Anche Repubblica (edizione fiorentina) compara i rendimenti offensivi di Fiorentina ed Empoli, simili, se non per reti segnate, per la sterilità dei propri centravanti. Un problema estremizzato dagli azzurri, in rete solamente con un giocatore in otto partite (Tommaso Baldanzi).

Soltanto l'1% di capacità realizzativa per la squadra di Andreazzoli, che su 93 tiri totali ha centrato la porta in sole 26 occasioni. La capacità realizzativa viola (19%) è invece in crescita ma adesso necessita dell'apporto anche di Mbala Nzola (una rete finora). I viola hanno segnato in questo avvio di stagione due reti a partita tra campionato e Conference (24 in 12 uscite), Nico Gonzalez è il mattatore (7 centri) ma l'attacco, inteso come prime punte, stenta a decollare.