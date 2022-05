ATTACCO, Cabral e Piatek con il peso del gol perduto

Uno dei maggiori problemi che sta affliggendo in questo momento la Fiorentina è la mancanza del gol. Come riporta il Corriere dello Sport, non è una cosa che si risolve in pochi giorni, ma intanto bisogna scegliere chi giocherà davanti tra Piatek e Cabral. Il dubbio esiste, è logico e naturale, scontato, anche perché senza reti la Juventus non può essere battuta. Guardando alle ultime 9 partite, 8 volte è partito titolare il brasiliano, ma per l'ultima di Serie A niente è deciso. Italiano deve trovare l'intuizione giusta ed è anche per questo che i due attaccanti saranno a turno il terminale offensivo delle prove in allenamento. Piatek e Cabral si giocano anche il futuro perché il mercato, con l'Europa o senza, sarà differente.