ARNAUTOVIC, Bologna: no a scambio con Cabral

Spazio ai temi di mercato che coinvolgono la Fiorentina sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: come spiega il quotidiano, il responsabile dell'area tecnica del Bologna Sartori non ha preso in considerazione la proposta della Fiorentina che - da tempo - ha messo gli occhi su Marko Arnautovic: scambio di prestiti con Cabral a Bologna e riscatto fissato a 12 milioni. Il Bologna non ha attivato la connessione anche perché - come già successo con Manchester United e davanti al sondaggio Juve l’estate scorsa - Marko resta.