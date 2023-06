ARBITRO, Del Cerro Grande: il poliziotto dal rigore facile

Fonte: Corriere Fiorentino

Il fischietto che dirigerà la partita sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, 47 anni di Madrid, agente di polizia. Si tratta di un arbitro di spessore: in Liga dal 2011, dal 2013 è diventato internazionale, dirigendo 39 partite in giro per l’Europa, 22 in Champions League, 15 in Europa League e 2 in Conference League. Per lui questo match è un premio alla carriera: è la sua prima finale continentale. Con le italiane il bilancio è positivo: 9 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Anche la Fiorentina ha un precedente che fa ben sperare: Del Cerro Grande ha arbitrato la gara di andata in Portogallo contro lo Sporting Braga finito 4-0 per i viola. In questa stagione ha diretto 4 gare di Champions e concesso 4 rigori.