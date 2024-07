AMRABAT, Potrebbe finire nel gruppo degli esuberi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La settimana che inizia oggi al Viola Park porterà alcuni volti nuovi, con Antonin Barak e Nikola Milenkovic attesi tra martedì e mercoledì. Gli occhi sono puntati sul serbo, per capire se sarà sottoposto a un "trattamento Ikone", ossia allenamenti personalizzati in attesa di una cessione. Situazione delicata anche per Sofyan Amrabat, il cui permesso scade oggi. Come si legge nelle pagine del Corriere dello Sport, se il marocchino tornerà, potrebbe unirsi al gruppo degli "esuberi". Questa settimana sarà cruciale per risolvere tali situazioni, che potrebbero influenzare il clima nello spogliatoio di Palladino.