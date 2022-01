ALVAREZ, I dettagli dell'accordo: rilancio viola ma...

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio vengono spiegati alcuni dettagli della trattativa che la Fiorentina ha imbastito per portare Augustin Alvarez in Italia: gli uomini di mercato di Commisso, una volta andato a buon fine in precedenza il lavoro prezioso di Burdisso con il calciatore e la sua famiglia, hanno cercato di venire incontro alle istanze del Peñarol. L’offerta è stata alzata fin quasi ai 17 milioni della clausola rescissoria inserita sul contratto di Alvarez poco meno di un anno fa, articolandola intorno ai bonus: la Fiorentina ha aggiunto sul piatto 2-3 milioni da ricavare dai risultati individuali dell’attaccante 21enne e di squadra a partire dalla prossima stagione in aggiunta ad una base fissa da 13 milioni. Totale: 16 milioni. Cifra che incontra i favori del Peñarol, mentre non incontra quelli della Fiorentina la controproposta in arrivo dal Sudamerica di fissare al 30 per cento la quota a fronte di una futura cessione di Alvarez: la società viola ha alzato l’offerta da 13 milioni a 16 complessivi, proprio perché non vuole andare oltre il 10 per cento sulla rivendita.