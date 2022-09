AGRESTI, Fiorentina sempre più insidiosa per le big

Stefano Agresti ha scritto un editoriale di fine mercato per La Gazzetta dello Sport: "Ciascun club ha il proprio stile, la propria filosofia. L’instant team di Juve, Inter e Roma: chissenefrega dell’età, basta che sia pronto subito. L’acquisto di talenti in erba (quasi sempre azzeccati) del Milan, il quale con questa strategia - facile da enunciare, molto meno da realizzare - ha vinto lo scudetto. Il ringiovanimento (con notevole risparmio sugli ingaggi) del Napoli. La crescita progressiva di Lazio, Fiorentina e Torino, sempre più insidiosi per chi sta al vertice. La rivoluzione sottotraccia dell’Atalanta, che sembrava non avere convinto fino in fondo nemmeno Gasperini ma ha catapultato i bergamaschi in vetta alla classifica".