ACF, La nuova idea è Maxime Lopez. Sensi...

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione il nodo regista continua e se Torreira continua a tenere banco in regia la Fiorentina continua a vagliare opzioni che possano sostituire l’uruguaiano, sempre più lontano da Firenze. Da qualche tempo i dirigenti viola hanno individuato in Sensi, come prima opzione, e Gagliardini le alternative possibili. Soprattutto il primo, come detto, che Pradé ha sempre seguito con attenzione. Sensi tornerà all’Inter, dopo l’esperienza positiva con la Sampdoria, ma potrebbe essere un transito alla Pinetina anche se lui vorrebbe restare e convincere Inzaghi. Concorrenza alta in quel ruolo. Ecco perché non è escluso che il regista classe 1995 decida di cambiare ancora squadra, pur legato ai nerazzurri con un contratto fino al 2024. La Fiorentina è interessata, ma lo è anche il Sassuolo che potrebbe mettere sul mercato Maxime Lopez, piccolo ma robusto uomo pensante del centrocampo. Se Sensi, infatti, decidesse di giocarsi tutte le carte a disposizione per restare a Milano, la Fiorentina potrebbe provare a inserirsi.