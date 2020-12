ACF FEMMINILE, Con Slavia un pareggio che va stretto

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione è finita in parità l’andata dei sedicesimi di finale della Champions League. Un pareggio che lascia aperta, ma il salita, la strada per il passaggio del turno. Ma la Fiorentina pare essersi messa alle spalle il periodo difficile, riuscendo a riequilibrare una gara stregata, e che alla fine avrebbe anche meritato di vincere. Ma in Europa ogni sbaglio è punito oltre i demeriti e forse è proprio questa la differenza con lo Slavia che ha sfruttato quel poco che le viola le hanno concesso.