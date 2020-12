ACF FEMM., Ragazze a lavoro per la Supercoppa

La Fiorentina Femminile è pronta per tornare al lavoro dopo la sosta. Si prepara la semifinale di Supercoppa contro il Milan in programma il prossimo 10 gennaio. In caso di vittoria, le viola di Cincotta disputerebbero la finale con una tra Juventus e Roma. Grande attesa anche per il futuro in Champions League dopo il riscatto ottenuto con lo Slavia praga all'ultimo minuto. I sorteggi di febbraio decreteranno chi la Fiorentina affronterà al prossimo turno. C'è un alto rischio di trovare una big europea come il Lione o il Wolfsburg, ma anche l'Atletico Madrid dell'ex Alia Guagni. Le ragazze hanno tuttavia dimostrato di saper tenere testa a varie avversarie in Europa. Il campionato, invecem riprenderà il 17 febbraio. Lo scrive La Nazione.