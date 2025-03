A Pablo Marì il campionato, a Comuzzo la Conference. L'alternanza in difesa sta funzionando

Sulle sue colonne di oggi dedicate alla Fiorentina, il Corriere dello Sport pone la lente d'ingrandimento anche sulla difesa di Palladino, in continuo cambiamento da inizio stagione. Pongracic, Pablo Marí, Ranieri e Comuzzo: quattro centrali con caratteristiche diverse ma più o meno allo stesso livello nelle gerarchie di rosa. Ognuno con una sua storia, ma tutti arruolabili allo stesso modo. A partire dal fedelissimo di Palladino, quel Pablo Mari arrivato da Monza che da quando è stato inserito nelle rotazioni si è preso il posto da titolare. In tutto 288 minuti in viola. Una decisione, quella di escluderlo dalla lista Uefa per la Conference, che potrebbe diventare un rimpianto, vista la sicurezza che in poco tempo ha dato lo spagnolo al pacchetto arretrato di Palladino. Ma proprio lui, il tecnico che più lo ha voluto e lo ha promosso a ruolo di principale "marcatore" (ha preso in consegna, con buoni risultati, prima Krstovic, poi Lukaku e Kolo Muani) ha deciso scientemente di lasciare l'Europa a Comuzzo.

Sul centrale di San Daniele, Palladino sta lavorando tanto, consapevole di avere tra le mani un talento generazionale. Venti anni compiuti lo scorso 20 febbraio, Comuzzo è stato trattenuto a Firenze grazie all'intervento di Rocco Commisso ma anche per volontà del tecnico, colui che prima di tutti ha intravisto nel classe 2005 la stoffa del grande difensore. A Pablo Marí il campionato, a Comuzzo la Conference. Per ora l'alternanza sta funzionando, con il classe 2005 che è risultato utile anche nelle sfide di Serie A, come primo cambio dalla panchina. Le altre due colonne rimangano inscalfibili, Ranieri (sempre presente, 469’ nelle ultime sei) ma soprattutto Pongracic (293'): da quando il croato è entrato nel pieno della forma, il volto della Fiorentina è cambiato. Ci sarà bisogno di tutti e quattro, titolarissimi a loro modo, per questo finale di stagione.