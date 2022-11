ZOFF A RFV, Mondiale potrà condizionare campionato

Dino Zoff, ex portiere della Nazionale e campione del mondo nel 1982, è intervenuto durante Firenze-Doha, programma di Radio FirenzeViola nel quale verranno raccontati i prossimi Mondiali in Qatar, per commentare l'avvicinamento al Mondiale: "Per l'Italia sarà pesante saltare il secondo Mondiale di fila, al di là che questo Mondiale venga fatto in questo periodo particolare".

Come vivranno i giocatori l'atmosfera in Qatar?

"Nel '78, in Argentina, noi abbiamo sentito dopo quanto successo, non abbiamo subito niente e sotto questo aspetto non possiamo dire di essere stati messi in posizioni poco felici. Adesso in Qatar la situazione non so quanto possa essere pesante, dipender anche dalla stampa".

Cosa si prova a giocare e vincere un Mondiale?

"Arrivare alla vetta è una grandissima soddisfazione, irripetibile dal punto di vista sportivo. Io ho giocato sotto tanti regimi ma il calcio può dare il giusto esempio dal punto di vista comportamentale".

I giocatori arriveranno in grande forma e in molti si aspettano un grande Mondiale...

"Dovrebbe essere così, poi il caldo che ci sarà lì potrebbe fare la differenza. La forma dei giocatori dovrebbe però essere buona. Potrebbe però farne le spese il campionato, soprattutto per le squadre che hanno tanti calciatori".

Chi tiferà?

"Non sono tifoso, una squadra mi deve conquistare sul campo. Il Sud America è sempre piacevole da vedere quando si esprime ad alto livello".