RFV Zironelli (ex allenatore di Fagioli): "Per lui l'anno della verità: lo vedo meglio come play"

vedi letture

L'ex giocatore della Fiorentina ed attuale tecnico Mauro Zironelli, che ha allenato anche Nicolò Fagioli, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?". Queste le sue parole sul Pioli-bis: "Sono contento per Stefano, si merita questo rientro. Con Pioli la Fiorentina alza il livello. Quando era giocatore già era un riferimento per tanti, è sempre stato un allenatore anche quando era giocatore. Avendo visto lo scudetto ha ancora più esperienza. Però da lui mi aspetto qualche innovazione, è sempre uno che si aggiorna".

Fagioli, può essere l'anno della verità? "Sì, sarà l'anno della verità. La Fiorentina ha investito tanto su di lui. Deve trovare un ruolo ben preciso, io avevo visto che era molto più efficiente arretrandolo, con qualcuno affianco, quando lo allenavo nella Juventus U23. Ha bisogno poi di continuità. ".

Nicolussi Caviglia? "Sono contento per lui, per la stagione che ha fatto. Con me fece 3-4 partite poi me lo tolsero subito perché andò subito in Prima squadra. L'ideale per lui è giocare in una mediana a due".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!