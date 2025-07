RFV Pino Pellicanò: "Ho fiducia in Commisso, se ha preso Pioli vuol fare il salto"

Pino Pellicano', ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di Stefano Pioli: "Ci ho giocato insieme due anni. E' un ragazzo eccezionale, uno che fa gruppo. Ama la Fiorentina. E' proprio un valore aggiunto per la società. Poi io ho molta fiducia in Commisso, se ha fatto questo passo qui vuol dire che vuole fare un salto di qualità".

Le è piaciuta la sua conferenza stampa?

"Sì, Pioli è uno che fa gruppo ed è ben visto da tutta la tifoseria".

C'è un aneddoto che lo lega al Pioli compagno di squadra?

"Dovremmo stare qui una vita per parlarne... Ho tantissimi ricordi. Ma quando parai il rigore a Nicolini, a Bergamo, nessuno ci credeva. Eravamo in dieci. Poi si vede Pioli che alza la testa per guardare se l'avevo parato: è stato uno dei primi ad abbracciarmi".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!