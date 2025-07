RFV Francesco Repice su Pioli: "È un top internazionale. Dzeko metterà Kean spesso davanti alla porta"

La storica voce di Radio Rai Francesco Repice ha parlato oggi a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità di casa gigliata. Queste le sue dichiarazioni a partire da un commento sul possibile ritorno di Valentini a Verona: "Pioli evidentemente non crede fino in fondo su questo calciatore oppure, ragionando a livello finanziario, sarà un giocatore diciamo così sacrificabile. Ormai le società non si riferiscono solo alla questione tecnica ma anche ad altri fattori di tipo economico".

Che Fiorentina si aspetta? A Firenze c'è molta fiducia

"Fiducia ben riposta. Dell'allenatore inutile parlare per ciò che ha dimostrato e per il suo entusiasmo. Già questa è una garanzia. Non è un uomo asettico rispetto a squadra e tifoseria. Arriva un uomo che ha vissuto a pieno la Fiorentina sulla sua pelle. Arriva poi dopo stagioni di grandi successi. Un club arabo dove gioca Cristiano Ronaldo ti chiama perchè sei un allenatore top a livello internazionale. In più la Fiorentina negli ultimi anni è cresciuta. Stefano Pioli può far fare lo step in più ad una squadra che è arrivata a tre finali consecutive".

Cosa può dare Dzeko?

"Chiedeteglielo a Kean perché lo metterà spesso davanti alla porta. Alla Roma aveva uno che lo metteva sempre davanti alla porta. Parlo di Totti. All'Inter però era lui che faceva segnare Lautaro. Io credo che Dzeko metterà Kean tante volte davanti alla porta. Ha l'esperienza che aveva Giroud nel Milan di Pioli. E' uno di quei giocatori che capisce i momenti della partita e che riesce ad esserne padrone. Deve farsi dare la palla tra le linee, fare a sportellate con gli avversari e mettere Kean davanti alla porta. Ha una qualità che in Italia ha Lautaro e pochi altri".

