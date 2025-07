RFV Gianmatteo Mareggini: "Martinelli? Scommessa tenerlo come secondo. Non è pronto per sostituire De Gea"

L'ex portiere della Fiorentina Gianmatteo Mareggini è intervenuto ai microfoni di Radio FrenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dell'attualità di casa gigliata e in particolare di Tommaso Martinelli, promosso a secondo portiere per la prossima stagione: "Per me non è giusto tenerlo a fare il secondo. La decisione di restare a fare il secondo, se è stata presa pure con la volontà di Martinelli, non è secondo me la migliore. Chi lo consiglia dovrebbe dirgli di andare a farsi le ossa. Se nel suo primo anno in prima squadra veniva buttato dentro e giocava con continuità era un discorso. Ci vogliono da 5 a 10 partite per vedere se un portiere sa stare a certi livelli. Una partita sola non conta per il giudizio, conta di più giocare con continuità in una squadra seria e tornare più forte di prima".

La fase a girone unico di Conference League può farlo crescere?

"Giochi contro squadre che non conisci. Formazioni che non ti danno un termometro del valore dei giocatori. Secondo me non lo aiuterebbe. Se è lui che vuole rimanere va considerato che è un ragazzo di 19 anni che non può prendere da solo queste decisoni. Deve essere consigliato. Poi c'è anche il discorso delle ambizioni della Fiorentina. Se De Ga non sta bene e il ragazzo in campo si trova in difficoltà che succede? Il ragazzo potrebbe venire bruciato e la Fiorentina non ottenere i risultati. Secondo me chi è vicino al ragazzo dovrebbe consigliarlo per il suo meglio. La Fiorentina un altro numero 12 lo trova. Preferirei vedere Christensen come secondo e Martinelli a giocare. Anche la stessa Salernitana, seppur in Serie C, potrebbe essere la giusta dimesione. Potrebbe prendere consapevolezza dei suoi mezzi".

Martinelli quindi ora non sarebbe pronto per sostituire De Gea?

"Secondo me no. Sarebbe una scommessa come rosso e nero al casinò. In un altro ruolo puoi inserire un ragazzo piano piano. Il portiere è un ruolo particolare anche per le pressioni che ci sono".

