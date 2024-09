ZAZZARONI A RFV, Vittoria fondamentale. Gud...

FirenzeViola.it

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole a partire da una valutazione sulla vittoria dei gigliati contro la Lazio: "La vittoria era fondamentale soprattutto per Palladino. C'era freddezza, sembrava come se non fosse ancora entrato nel mood viola. Servivano poi i punti che nel calcio contano solo quelli, i risultati determinano tutto. Quindi vittoria che serviva non importa come. La squadra ha dei numeri e delle qualità anche se ancora non le abbiamo viste. Penso che il potenziale ci sia, addirittura per me ci poteva essere spazio anche per Beltran dietro alla prima punta, a creare un tridente di qualità. Vedremo se più avanti si verificherà questa cosa prché per il momento non è stato così".

Dell'esordio di Gudmunsson invece cosa ne pensa?

"L'ho visto l'anno scorso. Ha fatto grandi cose. Può coprire più ruoli. Da Recoba in avanti il numero 10 viene spinto più a sinistra dagli allenatori. Può giocare mezzapunta, mezzala, trequartista, sa dove posizionarsi. È chiaro che se lo metti negli ultimi 30 metri può incidere di più. Quello è il suo terreno. Solo noi ci fermiamo sui moduli, tanti sistemi sono la stessa cosa. I giocatori si muovono, un 4-3-3 è un 4-3-2-1 con i trequartisti più larghi".

