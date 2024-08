ZAZZARONI A RFV, Molto dipenderà da Kean, ma...

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Firenze in Campo", per parlare del prossimo campionato: "L’Inter ha ritoccato dove si sentiva meno coperta ed è stabilizzatissima. Oggi è l’unica big che si presenta ai nastri di partenza in condizioni ottimali, senza dover attendere nulla dal mercato. Gli altri sono tutti in attesa che arrivino 1,2, o addirittura 3 giocatori. L’unica che forse è nella situazione dell’Inter al momento è la Fiorentina, in attesa di capire il futuro di Amrabat. Le altre sono tutte in attesa e mi sembra una situazione paradossale".

Sulla Juventus: “Lunedì si presenta contro il Como con 13 giocatori di movimento. Mai vista una roba del genere. Arriveranno Nico, forse Koopmeiners e Kalualu ma io non ho mai visto partire i bianconeri così".

Sul Napoli: “Conte fa tanto Napoli ma parte con una squadra incompleta, senza centravanti titolare e senza alternative di livello. Aveva puntato su Brescianini, ora cercano Gilmour: hanno bisogno di rinforzare le alternative. Il fatto di non avere le coppe può aiutare e c'è da dire che hanno avuto la sfortuna che le inglesi quest’anno non hanno speso e sono mancati i soldi per Osimhen".

Sugli attaccanti: “Negli ultimi anni chi ha avuto l’attaccante da 20 gol ha vinto il campionato. Se vuoi entrare nelle prime 4 devi avere un attacco col potenziale di 65/70 gol. Se è un campionato più povero? È chiaro: ha perso tecnici come Allegri, Sarri, Pioli, Mourinho. Ha perso Lukaku, ha perso Giroud, sta per perdere Osimhen. E chi è che è arrivato?”

Su Atalanta e Milan: “Il Milan ha fatto un buon mercato. Fofana era necessario, Pavlovic dà garanzie. Invece Morata non era l’attaccante che serviva. Serviva un finalizzatore che capitalizzasse tutte le palle che arriveranno dai vari Leao, Reijnders, Loftus-Cheek. Uno alla Fullkrug per capirsi. Morata gioca con la squadra ma non ha 20/30 gol nel serbatoio. Detto ciò lo spagnolo resta comunque un ottimo giocatore che difficiolmente sbaglia le grandi partite. L’Atalanta ancora non è perfetta ma sicuramente è più avanti di altre".

Sulla Fiorentina: “È cambiata radicalmente col passato. Molto dipenderà da Kean, ma dietro ha con Colpani, Gudmundsson e Beltran tantissima qualità. È vero che perde Nico e andrà completata ma è una squadra interessante e che può essere divertente".