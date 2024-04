ZAURI A RFV, Vedrei bene un frangiflutti davanti alla difesa

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Ascolta l'audio

Luciano Zauri a Radio FirenzeViola

Il doppio ex di Fiorentina e Atalanta Luciano Zauri è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Viola amore mio". Ecco le sue parole sulla sfida di domani: "Le qualità dell'Atalanta sono le stesse degli ultimi anni, di crescita e continuità, ma quella di domani sarà una partita aperta e le due squadre se la giocano alla pari. L'Atalanta gioca sui duelli e la Fiorentina deve trovare il modo di superarla, l'Atalanta sembra superiore ma non è imbattibile".

L'Atalanta ha un punto debole nella difesa? "Vedo due squadre che vogliono imporre il loro gioco ma la Fiorentina deve attaccare in contropiede, oltre al pressing che i viola fanno"

Doppio regista la chiave viola? "La Fiorentina deve giocare con qualità e velocità e deve innescare i suoi attaccanti negli spazi aperti"

Qual è il suo giudizio su difensori viola esterni? "La Fiorentina sta disputando un campionato particolare con buonissime partite alternate ad altre meno buone, la certezza dei quattro dietro è fondamentale. Dodo è di grande affidabilità così come Biraghi mentre Parisi non ha reso come ci si aspettava, Italiano però si affiderà a chi sta meglio"

E sui centrali viola? "Nei pregi e difetti, c'è l'aggressività dei suoi centrali che spesso aggrediscono alto perciò a volte chi rimane dietro si trova spesso da solo, potrebbe aiutare un frangiflutti davanti alla difesa, perché quando si attacca su più fronti poi bisogna gestire situazioni di inferiorità numerica".

Assenza di Gasperini peserà? "Noi allenatori pensiamo di incidere ma spesso lo facciamo poco in partita, lo si fa nella preparazione in settimana, anche se la figura a bordocampo è importante. Credo non pesi molto l'assenza in panchina, di Gasperini come di tutti gli allenatori"

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA